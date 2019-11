Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara nuovo fidanzato: «Ecco cosa mi ha fatto innamorare di lui»

Dopo il lungo matrimonio con Chicco in arte Kikò Nalli, durato tredici anni, la storica opinionista di Uomini e donne Tina Cipollari ha ritrovato il sorriso a fianco di Vincenzo Ferrara, imprenditore nel campo della ristorazione: «Mi sono innamorata prima della sua anima e poi del suo aspetto. Mi ha saputo conquistare col carattere e la personalità».





Gli opposti si attraggono: «Vincenzo è il mio contrario così ci, compensiamo – ha svelato a Nuovo, che pubblica anche le immagini di una loro romantica passeggiata per Firenze - È paziente e pacato, non litiga mai e difficilmente si arrabbia. Quando si trova di fronte a un problema, cerca di superarlo con la sua positività. Insomma, è una persona che sorride spesso e questo ha contribuito a farmi innamorare di lu».





Parlano di nozze, ma non sembrano affatto all’orizzonte: «Come tutte le coppie innamorate anche a noi capita di parlare di nozze. Ma sinceramente adesso non è il momento giusto, perché non avremmo il tempo per organizzarle. Se ne discute però non c'è nulla di concreto: non perché non ci sia la volontà, ma perché si tratta di una scelta importante. Sono reduce da un matrimonio, quello con Chicco, durato tredici anni e, prima di rimettermi nella stessa situazione, vorrei pensarci bene”.

Intanto non mancano le “follie” di coppia: «L'anno scorso, una sera abbiamo deciso all'ultimo momento di andare in montagna e siamo partiti poco prima di mezzanotte. Era inverno, il tempo non era dei migliori e la strada è diventata ben presto disastrata. Mi sembrava di essere tornata a Pechino express, ma alla fine abbiamo raggiunto la nostra meta».

Ultimo aggiornamento: 22 Novembre, 06:30

