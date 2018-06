Tina Cipollari, l'ex marito Kikò Nalli rivela: «Lei è intoccabile, tutte le sere ceniamo insieme»

Una relazione in crisi, ma Kikò Nalli, al settimanale Mio, svela come sta vivendo il momento di separazione da Tina Cipollari.

Quasi tutte le sere ceniamo insieme. Se dobbiamo presenziare a un impegno andiamo insieme. Per noi è importante che i nostri figli vivano come se nulla fosse accaduto. Chiaramente gli abbiamo spiegato che l’amore tra mamma e papà non c’è più però c’è e ci sarà sempre il volersi bene, il rispetto

, ha spiegato Kikò.



Poi ancora Nalli difende il rapporto creato negli anni con la star di Uomini e Donne anche per garantire un futuro tranquillo ai figli:

Guai a chi tocca Tina, è intoccabile, fa parte di un percorso della mia vita importante e così sarà per sempre, è la madre dei miei bambini. In loro abbiamo mescolato il sangue l’uno dell’altra, una cosa che nessuno potrà mai separare. Io voglio continuare a mantenere ottimi rapporti con Tina, voglio continuare a dialogare con lei, a gestire tutta la sfera famigliare

.

Lunedì 4 Giugno 2018, 18:01 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 18:08

