Tina Cipollari single e felice: «È finito l'amore tra me e Vincenzo»

Tina Cipollari è tornata single. Questo l'annuncio su Instagram. «Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata - scrive sui social -. Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente».

APPROFONDIMENTI NO MARIA... IO PARTECIPO! Uomini e donne, Tina Cipollari in quarantena: opinionista da casa via...

Tina Cipollari, storica opinionsta e icona di Uomini & Donne, ha svelato così la fine della sua storia d'amore con Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino, a cui era legata da due anni. Non un semplice gossip ma una realtà. Dopo tanti rumor e indiscrezioni mai del tutto fondati, la conferma è arriva dopo un lungo periodo in cui la coppia ha dovuto affrontare molti problemi e tensioni.

Ultimo aggiornamento: 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA