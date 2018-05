Tintarella in Costiera per l'ex «Papi-girl» Noemi Letizia

Venerdì 18 Maggio 2018, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

META - Bionda, bella e baciata dal sole: Noemi Letizia si è concessa una giornata di relax in penisola sorrentina. Per la precisione a Meta, sulla spiaggia di Alimuri, dove l'ex «Papi-girl» si è lasciata immortalare in uno scatto poi pubblicato su Instagram. In canotta e occhiali da sole, la 27enne napoletana appare mentre passa una mano tra i suoi lunghi capelli biondi mettendo in evidenza la scritta tatuata sulla parte interna del braccio destro: «Sii affamato, sii folle», il motto coniato dal guru dell'informatica Steve Jobs.Noemi sembra aver finalmente ritrovato la serenità con Carlo Pica, costruttore 50enne cui la ragazza pare legata ormai da diversi mesi. Meno di un mese fa, la 27enne era apparsa ancora una volta su Instagram mettendo in mostra il suo fisico statuario sul bagnasciuga di un noto club di Miami, il Nikki Beach: un'immagine che aveva fatto girare la testa ai suoi tanti follower. Negli Stati Uniti la Letizia era approdata proprio con Pica, insieme al quale aveva assistito alla partita di campionato tra Juventus e Napoli cantando a squarciagola «Abbiamo un sogno nel cuore», l'ormai celebre coro dei tifosi azzurri.Archiviata definitivamente, quindi, la storia d'amore con Vittorio Romano. I due si erano sposati a giugno dello scorso anno con una cerimonia da sogno sulla spiaggia di Recommone, sempre in penisola sorrentina (ma quella volta a Massa Lubrense). Il matrimonio tra la bella 27enne, balzata agli onori delle cronache nazionali nel 2009 per la partecipazione dell'allora premier Silvio Berlusconi alla sua festa di compleanno, e l'imprenditore napoletano era poi naufragata nel giro di qualche mese. Poco male: adesso Noemi ha ritrovato il sorriso.