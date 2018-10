Tiziano Ferro, l'appello social: «I cani anziani hanno una marcia in più, adottatene uno»

Martedì 9 Ottobre 2018, 13:47 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2018 14:03

Che Tiziano Ferro sia un animalista convinto non è una novità. Non lo è neanche il suo impegno in favore degli animali, spesso in qualità di testimonial. Questa volta, però, il cantante pontino ha deciso di lanciare un appello decisamente più personale, mostrando su Instagram una foto del suo cane, che a 14 anni dimostra ancora una certa agilità.«Alla veneranda età di 14 anni, guardate che agilità!» - scrive Tiziano Ferro su Instagram - «I cani anziani hanno una marcia in più, tenetene conto se cercate un amico!». Il post, pubblicato questa mattina anche con un testo in spagnolo e in inglese, ha avuto un discreto successo: oltre ventimila like e centinaia di commenti in appena quattro ore.Da tempo, le associazioni animaliste promuovono campagne per l'adozione di cani anziani. Anche nei canili, infatti, le persone cercano cani giovani, meglio se cuccioli, con cui crescere insieme. Spesso, però, i cani anziani che si trovano nei canili hanno avuto, nella loro vita, la sfortuna di non incontrare mai una famiglia, di aver vissuto a lungo in strada e in canile o di aver subìto violenze traumatiche. Per questo, gli umani che vogliono davvero fare un grande gesto d'amore sono sempre più spesso invitati ad adottare i cani più avanti con l'età, in modo da consentire anche a loro di passare, circondati dall'affetto di una famiglia, gli ultimi anni di vita.