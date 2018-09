Tiziano Ferro posta una foto con Belen. Ecco la reazione dei fan del cantante

Venerdì 7 Settembre 2018, 16:57 - Ultimo aggiornamento: 07-09-2018 18:03

Ai fan dinon è proprio andata giù la foto che il loro beniamino ha postato in compagnia di. Il cantante infatti, molto seguito sui social, ha postato un’immagine che lo vede sorridente e felice al fianco della showgirl argentina.Allo scatto segue la didascalia: “Il giorno in cui conobbi la bellissima @belenrodriguezrealEl día en el que conocí la guapísima Belen !!!The day I met the gorgeous Belen Rodriguez#belenrodriguez #2011 #tbt”. Troppo entusiasmo per i fan che hanno cominciato a commentare negativamente l’idea di Tiziano con frecciatine come “questo da te non me lo sarei mai aspettato...... talmente montata...” o “Il sacro e il profano”.Alcuni ipotizzano che il profilo instagram di Ferro sia stato hackerato, mentre altri sottolineano la differenza di fama tra i due: “Ma chi è questa Belen rispetto a te?”. Dal canto suo Belen si è limitata a ringraziare l'amico cantante con un “Che bello che sei!”.