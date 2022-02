Tomaso Trussardi e il bacio fra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: la reazione social

Michelle Hunziker bacia l’ex marito Eros Ramazzotti nel suo programma, “Michelle Impossible” e il giorno dopo Tomaso Trussardi, da poco separato dalla conduttrice, “reagisce” sui social.

Nel suo programma, “Michelle Impossibile”, Michelle Hunziker ha invitato e poi baciato sul palco l’ex marito Eros Ramazzotti, con cui ha dimostrato di avere ancora una grande complicità. Il momento è stato emozionate per i protagonisti e per gli spettatori, fra cui anche Aurora Ramazzotti che ha esultato dal social. Sembra però aver gradito poco il tenero siparietto Tomaso Trussardi, da poco separato dalla showgirl e di solito non molto attivo sui social che, il giorno dopo lo spettacolo, ha deciso di togliere il “segui” da Instagram alla sua ex.

Forse una casualità, ma già in passato l’imprenditore aveva palesato fastidio per le parole di Ramazzotti: «So che dice di voler aiutarla a superare le negatività - ha spiegato in un'intervista al "Corriere della sera" - ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: "A letto con me non rideva"...».