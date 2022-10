Tomaso Trussardi, «m***a sul ventilatore» il flirt con la dama di Uomini e Donne: ecco cosa ha detto

Frecciata social da parte di Tomaso Trussardi. Da mesi, ormai, l'ex marito di Michelle Hunziker è al centro del gossip per via di un presunto flirt con una dama di Uomini e Donne. L’indiscrezione è arrivata dall’influencer Amedeo Venza, che ha così negato il ritorno di fiamma tra l’imprenditore e la soubrette svizzera. Ma se finora Trussardi non ha mai dato troppa importanza alla cronaca rosa, stavolta non è riuscito proprio a trattenersi e su Instagram ha pubblicato una story contro Verza, amico di alcuni personaggi della corte di Maria De Filippi: «Il sedicente esperto di gossip (a me sconosciuto) Amedeo Venza professa sulla mia vita privata…Mi dispiace sconfessare il suo alquanto improbabile gossip. Signor Verza, quando getta m***a sul ventilatore dovrebbe mettercisi davanti…vedrà che poi le passa la voglia. Oppure forse, visto il personaggio, potrebbe anche piacerle».

La replica

Ed ecco subito la replica di Amedeo Venza: «Caro signor Trussardi (che di signore hai ben poco), il ventilatore continua ad usarlo tu, di sti tempi ti è anche utile. Ti sei studiato a pennello la poesia da recitare? Convinci solo gli stolti! E comunque io i cognomi gli storpiavo quando ero bimbom**chia» scrive su Instagram, sottolineando l'errore di battitura che ha fatto Trussardi cambiando il suo cognome da Venza in Verza.

Il ritorno di fiamma con Michelle Hunziker

Ma se Trussardi ha smentito i pettegolezzi di Amedeo Venza, tutto tace sul ritorno di fiamma con Michelle Hunziker. Separati dallo scorso gennaio i due si sarebbero riavvicinati molto nell’ultimo periodo complice le due figlie in comune, Sole e Celeste, che oggi hanno nove e sei anni. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito.

La confessione di Michelle

In una recente intervista per un magazine tedesco, Michelle Hunziker si è limitata a dire che in amore tutto è possibile e che il matrimonio con Tomaso era andato in crisi per alcune mancanze. Dopo l’annuncio della separazione, il flirt tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, durato qualche settimana, non sarebbe piaciuto a Tomaso Trussardi. Dal canto suo la Hunziker, stando a fonti vicine alla soubrette, starebbe facendo di tutto per convincere il marito a dare una seconda chance al loro matrimonio, celebrato nel 2014 a Bergamo, città dove Tomaso è nato e cresciuto. Qui si è trasferita per amore anche Michelle per poi rientrare a Milano.