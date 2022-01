Tommaso Zorzi e l'annuncio di coppia: «Abbiamo un nuovo arrivato»

Chiavi in mano, Tommaso Zorzi sta prendendo possesso in queste ore del suo nuovo appartamento, dopo il furto subito nella precedente casa a dicembre. Tra gli scatoloni del trasloco e l'arrivo dei primi mobili, l'ex gieffino trova un momento per comunicare ai fan una piccola novità.

L'annuncio di coppia

«Avevo promesso una novità questo venerdì e la novità c'è. Allora amore, cos'è successo?» chiede Zorzi al compagno, prima di prenderlo sottobraccio. «Abbiamo un nuovo arrivato in casa» risponde soddisfatto Tommaso Stanzani. «C'è un nuovo arrivato – conferma l'opinionista –. È incredibile, ha già un anno e ha una storia che un giorno magari vi racconterò. È il cane di Tommy in realtà, ma fa parte della family».

«Vi presento signore e signori Nicola. Il nome non lo abbiamo scelto noi», puntualizza Zorzi, che rotti gli indugi punta la telecamera su un piccolo Yorkshire Terrier con tanto di ciuffetto in su. «In realtà si chiama Nicöla, un po' barese» scherza Tommaso, che non ha voluto cambiare il nome al cagnolino, ma ha preferito lasciare quello originario.

Nicola, il nuovo arrivato in casa Zorzi.

Il nuovo arrivato sembra essersi già ambientato, come mostra un video dell'ex vippone: accucciato al caluddio su una poltrona accanto al camino, ha già preso confidenza con Gilda, la Fox Terrier di Zorzi. «Fa troppo ridere, è Tommy – ironizza –. Pesa 750grammi, è con noi da un paio di giorni e devo dire che si è ambientato benissimo». E l'ex gieffino ha già trovato per lui un soprannome: Nicolino.