Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani festeggiano un anno d'amore: le dediche reciproche sono tenerissime

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani festeggiano oggi un anno d'amore. Si sono messi insieme nel 2021, quando il ballerino aveva da poco detto addio alla sua avventura ad Amici di Maria De Filippi e l'influencer faceva i conti con l'enorme popolarità ottenuta con il Grande Fratello Vip. I due si sono conosciuti e si sono innamorati e oggi convivono.

APPROFONDIMENTI WEBSTAR Tommaso Zorzi a Marano per un programma tv: follower in delirio,... SOCIAL Tommaso Zorzi, due nuovi programmi in arrivo per lui: l'annuncio...



Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, il primo anniversario

Oggi la coppia festeggia il primo anniversario e non poteva non condividere con i tanti followers momenti di quotidianità e foto insieme. I fan si sono riversati su Twitter al punto da far finire i due in tendenza. In molti augurano loro ogni bene e si inteneriscono per le parole che entrambi hanno scritto in occasione di questo giorno speciale.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, le dediche

«Questa foto l’abbiamo scattata poco dopo esserci fidanzati (poi ci ha pensato Nicola a tentare di distruggerla) e da quel giorno non è cambiato nulla. Mi hai reso così felice che non hai idea. Buon primo anniversario Amore Mio», scrive Zorzi a corredo dell'immagine di una polaroid e scatenando il commento del fidanzato: «Amore mio».

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, le dediche

«Dopo un anno ti guardo sempre con gli stessi occhi e provo ancora le emozioni del nostro primo incontro. Ho visto subito la persona speciale che sei anche se a volte tendi nasconderla», la didascalia che accompagna una foto della coppia postata da Stanzani.