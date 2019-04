Tony Colombo e Tina Rispoli conquistano la copertina del settimanale Gente

Giovedì 11 Aprile 2019, 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tony e Tina Colombo conquistano anche le copertine dei grandi settimanali familiari popolari. “Gente”, in edicola da domani, pubblica un servizio realizzato nella villa del cantante neomelodico e della moglie e dedica alla storia della loro “vita esagerata” - definizione della coppia stessa - l’intera copertina. Lei per l’occasione indossa un lungo di paillettes verde acido, lui un gessato.Nelle scorse settimane la coppia è stata al centro delle polemiche per le vicende legate alle nozze trash tra carrozza, trombettieri e flash-mob non autorizzati in piazza del Plebiscito.