Totti e Ilary, tensioni con i figli dopo la separazione? Il dubbio nell’ultimo video di Chanel

«Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma». Parole che hanno scatenato le polemiche quelle scelte da Chanel Totti nell'ultimo video condiviso su TikTok. La canzone è Over the rainbow di Rhove, uno dei rapper del momento. Mentre canta la figlia del Capitano si avvia a prendere l'aereo per trascorrere le vacanze in Tanzania insieme alla madre Ilary.

Il profilo di Chanel Totti ha oltre 32mila follower e in questo periodo, dopo la separazione dei genitori, è molto seguito. Ogni filmato è oggetto di estrema attenzione. Anche da parte degli utenti.Tra i commenti al video condiviso sul social network cinese c'è chi vede nella canzone l'indizio di un allontanamento di Chanel da Totti. E chi invece dice che la giovane 15enne «sta già pensando di andare a vivere con il papà». Ma c'è anche chi esprime il proprio dispiacere per quanto sta accadendo: «Spero che vada tutto bene», commenta un utente.

Quale destino per Isabel, Chanel e Christian?

Tre figli sono nati dal matrimonio tra Totti e Ilary. Si chiamano Cristian, Chanel e Isabel. Cristian, il primogenito, è nato il 6 novembre 2005 e gioca nelle giovanili della Roma. A marzo, Cristian è andato a segno per la prima volta con l’Under 17 capitolina a Trigoria contro la Reggina. Un match che si è chiuso 6-0 per la Lupa.

Il 13 maggio 2007 nasce Chanel. La ragazza somiglia molto a Ilary (e alcune indiscrezioni dicono anche che vorrebbe andare a vivere con lei). Nell'ultimo periodo sono circolate anche dei rumors su una sua possibile partecipazione alla serie Tv Il Collegio. Poi smentite.

Nove anni più tardi, esattamente il 10 marzo 2016, è il tempo di Isabel (anche lei in Tanzania insieme alla madre). Nel video pubblicato da Chanel su TikTok si vede la più grande baciare la piccola, in un gesto di affetto. I tre fratelli, non è un mistero, sono molto legati. Ora bisognerà vedere quale sarà la decisione dei genitori per loro.