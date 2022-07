Ilary Blasi chiede rispetto per la sua famiglia ora che ha ufficializzato la fine della sua storia con Francesco Totti. Poche parole quella della showgirl nel comunicato che ha diffuso all'Ansa poco prima di quello dell'ex marito. «Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia». Non ne vuole piu' parlare Ilary, dopo che per mesi la sua famiglia è stata travolta dal gossip. Noemi Bocchi (la nuova fiamma di lui), Luca Marinelli, oppure un personal trainer (i presunti flirt di lei), troppe cose sono state già dette e troppe foto uscite.

Parole quelle della conduttrice dell'Isola dei Famosi che, ricollegate alla sua magrezza (impossibile da non notare nel reality), sanno di dolore. Poco conta se qualcuno già la vuole al fianco di un altro, come ha sottilineato Chi, e come anche le parole di Totti fanno intendere. Nell'annuncio del numero 10 della Roma infatti si è parlato di una fine dolorosa e di tentativi multipli per rimettere insieme i pezzi di qualcosa che però ormai era rotto.

Il post e le accuse

Venti anni di storia non si chiudono così dall'oggi al domani ma c'è chi proprio non ha gradito le parole della Blasi. Di chi parliamo? Di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi dal suo profilo social, che gli è stato riattivato da poco dopo che Instagram lo aveva bannato, si scaglia contro l'ex signora Totti. Lui che da anni è il nemico numero uno della Blasi torna a colpire. «Le dichiarazioni di Ilary Blasi sono come sempre fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite e accusatrici». ci è andato giu' pesante Corona che continua: «Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, ritorni amorosi, foto con figli e ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno perchè è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi, quando lei lo ha fatto per 20 anni». Poi in un successivo messaggio l'ex re dei paparazzi invita fotografi e giornalisti a fare il proprio lavoro (lui stavolta ne rimarrà fuori) ricordando ai vip che la popolarità è fatta di gioie e dolori. E conclude con un pensiero per i tre figli della coppia.

Replicherà la Blasi?

Non si sono mai piaciuti la Blasi e Corona. Fu proprio Fabrizio a sganciare la bomba a un mese dalle nozze degli ex re di Roma, quando la showgirl aspettava il primo figlio, che tra l'ex calciatore e Flavia Vento ci fosse stato un flirt e fu sempre lui a dire recentemente in tv che la mamma di Ilary portava a lui delle foto della figlia nuda per farla lavorare. Insomma impossibile per la Blasi mandare giu' certe affermazioni, tanto che a distanza di 13 anni dal quel 2005 (e dallo scandalo), Ilary si prese la sua rivincita in diretta tv a suon di "caciottaro". Ne disse 4 all'epoca a Fabrizio Corona, chissè se ora, che è in Tanzania con i figli, risponderà. Ma considerando i templi biblici di elaborazione che la Blasi si prende, giustamente, e visto il silenzio in cui si è trincerata, per replicare diciamo che per qualche anno possiamo star tranquilli.