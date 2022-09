«Nessun imbarazzo». Alessia Solidani, hairstylist di Ilary Blasi e, a detta di Francesco Totti, la donna che faceva da tramite tra l’ex letterina e l’uomo misterioso per cui Ilary aveva perso la testa, risponde senza problemi alle “accuse” che gli vengono mosse. “Non ho nulla da nascondere. Dico solo che la verità prima o poi uscirà fuori”. Una frase che suona come un “la storia è diversa da come viene raccontata”. “Io non ho fatto nulla” sottolinea.

Allora Totti ha raccontato una cosa non vera?

«Rispondo dicendo che non provo nessun imbarazzo. Li conosco entrambi da 20 anni e provo grande affetto».

Si sente usata?

«No assolutamente. Dico solo che mi dispiace e basta. Sono momenti difficili per tutti e due».

Ha sentito Ilary questa mattina?

(Sorride, ndr) «Preferisco non dire altro proprio per l’affetto che mi lega ad entrambi».

Sul suo profilo WhatsApp c’è scritto: “se non puoi farci nulla lascia andare. Non essere prigioniero delle cose che non puoi cambiare”. L’ha scritto in riferimento a questa storia?

«No, no. È uno status che ho scelto mesi fa».

Totti ha detto è la verità?

«Prima o poi la verità uscirà fuori».