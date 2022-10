Ecco un'altra puntata della "serie" sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Avevano chiesto riserbo quell'11 luglio nel comunicato disgiunto che riportava la fine del loro matrimonio, ma il gossip si è inseguito per tutta l'estate. Si era sperato l'accordo potesse essere consensuale, ma così non è. E ieri sono uscite le prime indiscrezioni, su Il Corriere della Sera, sulle richieste da parte dei due ex. Ilary avrebbe chiesto, 20 mila euro per lei e 17,5 per i figli al mese per l'ammontare di 37,500 euro al mese. Totti avrebbe risposto con una proposta che includeva zero euro per l'ex moglie (visto che guadagna molto bene) e 7.000 per i figli. Cifre distanti anni luce per pensare di poter trovare un compromesso. Ma la realtà è un'altra. A spiegarla in modo certo è stato proprio il legale della conduttrice.

«Sono state diffuse una serie di notizie false. In particolare la signora Ilary Blasi non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé: né di 20mila euro né di 10mila euro né di 1 euro. Questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di far passare la signora Blasi per quello che non è».

È l'avvocato Alessandro Simeone, legale della Blasi, a smentire senza giri di parole alle voci che da ieri circolano. La replica viene fatta attraverso il quotidiano La Repubblica. L'accusa alla crew di Francesco Totti di strumentalizzare la stampa al fine di danneggiare l'immagine di Ilary è chiara. La versione dell'entourage legale della showgirl tende a smentire i rumors trapelati per cui la loro assistita nè uscirebbe come una persona avida.

Le "accuse" all'entourage di Totti

E la strategia delle persone vicine all'ex capitano, secondo l'avvocato Simeone, non si ferma solo a voler far credere che Ilary è una persona attaccata al denaro ma anche le plurime relazioni extraconiugali che le sono state attribuite sono frutto di fantasiose quanto mirate voci volte a rovinare l'immagine della donna.

«Falsità sono precisa strategia». Insomma pare ormai impossibile che i due ex coniugi giungano a un accordo pacifico e ora l'ultimo fischio della partità Totti-Ilary spetterà al giudice.