Dalla Guerra dei Roses alla Guerra dei Rolex è un attimo. E gli attori stavolta non sono Michael Douglas e Kathleen Turner ma Francesco Totti e Ilary Blasi. Dall'annuncio disgiunto della separazione in cui sembrava che l'unico intento comune fosse proteggere i figli e quindi la privacy della loro famiglia, le cose hanno fatto una brusca inversione di marcia. Un'estate degna di una telenovela Sudamericana, con una Blasi in viaggio itinerante e super social e un Totti riservato ma sempre a caccia della sua Noemi Bocchi. La storia d'amore che ha fatto sognare per 20 anni gli italiani, e non solo, finisce così a colpi di copertine di gossip rasentando il trash piu' totale. E dopo l'intervista che il Re di Roma ha rilasciato al Corriere la cose sono crollate.

Totti-Ilary e la Guerra dei Rolex

Stufo, probabilmente, delle continue velate provocazioni (social) dell'ex moglie, il pupone ha reagito. Ha parlato di tradimenti rimettendo la palla a centro campo. Quindi, si è vero nella vita di Totti c'è Noemi, ma, a quanto dice Francesco, la giovane donna di Roma Nord è riuscita a fare breccia nel suo cuore solo perché ferito dai tradimenti di Ilary. All'ex letterina viene affiancato, dal gossip, Cristiano Iovino, personal trainer romano. Totti non fa nomi, ma parla solo di un uomo completamente diverso da lui. Ma non si ferma a questo, Totti aggiunge altro.

Il valore della collezione

La Blasi e suo padre sono stati accusati, nell'intervista, di aver svaligiato le cassette di sicurezza in banca contenenti, tra le altre cose, la collezione di Rolex. E qui parte l'ironia social, con un #rolex che schizza in tendenza. Certo Totti dice di averli regalati (alcuni) a lei, ma essendo modelli da uomo probabilmente si aspettava che la conduttrice glieli lasciasse. Ma così non è stato. Nel caveau della banca non ci sono né orologi, né scatole e né tantomeno le garanzie.

Certo di tutta risposta il bomber ha fatto sparire tutte le Hermes della ex moglie e tutto finirà nell'accordo della separazione (che visto come si stanno mettendo le cose sembra sempre piu' lontano), ma quale è il valore reale della collezione di Rolex di cui parla il pupone?

Negli ultimi anni, nelle apparizioni pubbliche sono due gli orologi che abbiamo visto sfoggiare al polso di Totti: uno in acciaio, uno in oro. Il primo è un Rolex Daytona “Zenith” 16520 con quadrante bianco, con cui Francesco ha condiviso gran parte della sua carriera e per questo con un gran valore affettivo (oltre che economico), modello che però l'ex capitano ha detto di aver smarrito nel 2020. Valore dell'orologio? 20.000 euro ed è difficile che qualcuno glielo abbia restituito.

Per i 40 anni di Ilary, Totti al braccio aveva invece un Daytona 116508 in oro giallo con quadrante nero. Il prezzo? Oltre 30.000 euro.

Ma come detto anche a lei aveva regalato diversi orologi. Così al polso della conduttrice, nelle varie copertine dei giornali e nelle varie interviste televisive abbiamo visto passare uno Yacht Master in oro rosa indossato tre anni fa al mare (valore oltre 30.000 euro), un Daytona in oro giallo con quadrante bianco (prezzo di partenza 22.000 euro) e un Rolex GMT Master durante l’ultima partita del marito con la Roma.

Impossibile stabilire con esattezza il valore della collezione di Rolex dei Totti, anche perché questa è una sommaria lista che esclude tutti gli orologi che probabilmente la coppia aveva preso a scopo di investimento ma di certo quella cassetta valeva tanto. E ora tutto finirà nell'"accordo" della separazione.