Totti e Ilary, non solo borse e scarpe. La lista si allunga: «Rivoglio i gioielli e anche la Smart»

A tre giorni dalla prima udienza in tribunale, le indiscrezioni sul divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti non cessano. E questa volta a tenere banco sono le richieste della conduttrice dell'Isola dei Famosi ai danni del Pupone. Un ricorso che assume sempre di più i connotati della lista della spesa.

Le richieste di Ilary

Dopo l'annoso e, ormai, noto caso dei Rolex e delle borse, spunta un lungo e dettagliato elenco di tutto ciò che Ilary Blasi pretende le venga restituito. A rivelarlo è Il Corriere della Sera che aggiunge quanto questa pretesa debba essere risolta con la massima urgenza. Senza quindi che l'iter burocratico e legislativo del divorzio che sta per entrare nel vivo faccia il suo corso. Ilary attende con ansia l'arrivo di venerdì 14 ottobre, giorno in cui il giudice civile esaminerà per la prima volta l'istanza presentata dalla showgirl.

Non solo borse

Nella lunga lista di cose che Ilary Blasi vuole che le siano restituite da Francesco Totti non ci sono solo le ormai famosissime borsette. Una collezione da far girare la testa composta da pezzi di Gucci, Dior, Chanel e Hermes. Ma per Ilary non basta. La conduttrice Mediaset rivuole tutto il contenuto della gigantesca cabina armadio, proporzionata alla vastità della mega-villa all’Eur: quindi decine di paia di scarpe, che sembrano più di 100 paia, cinture, portafogli e gioielli. Lasciando intendere che l'ex capitano giallorosso abbia fatto razzia dopo aver scoperto del presunto furto di Rolex. Ma la lista non finisce qui.

La Smart

Ilary Blasi non si ferma qui. E, oltre a tutto il resto, reclama per sé anche la Smart di famiglia, benché intestata a Francesco, come tuutte le auto del parco macchine di famiglia, perché era lei ad utilizzarla più spesso. E di fatto rivendica anche il diritto di tenersi la mega villa dell'Eur dove la coppia ha vissuto finora insieme ai tre figli.

Non transige

Ilary Blasi sarebbe molto ferma sulla sua posizione. L'ex letterina non transige sulle sue richieste e vuole che sia Francesco Totti ad abbandonare la casa, per lasciarla a lei e ai figli. Una richiesta che sembra trovare conferme anche dal fatto che Francesco Totti abbia acquistato casa a Roma Nord, per avvicinarsi a Noemi Bocchi. Ma, per il momento, la convivenza forzata tra i due continua...