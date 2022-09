Totti e Ilary, la figlia Chanel reagisce così: il video su TikTok mentre canta «Mi son fatto l'amante»

Francesco Totti e Ilary Blasi continuano ad appassionare il mondo del gossip, ma questa volta a rubare la scena è la figlia Chanel. A 15 anni non deve essere certo una passeggiata affrontare la separazione dei genitori, soprattutto se ogni giorno l'argomento è affrontato da tutti. E così Chanel Totti reagisce a modo suo, pubblicando un nuovo video sul suo profilo TikTok.

Il video che fa discutere

Mentre mamma Ilary e papà Francesco si affrontano a colpi di indiscrezioni e smentite, Chanel è confusa. Mentre la separazione di una delle coppie dello spettacolo più amate dagli italiani continua a riempire i giornali scandalistici e i palinsesti dei programmi televisivi, la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi torna a far discutere il mondo del gossip. Il suo riferimento alla crisi dei genitori sembra inequivocabile e il suo video su TikTok diventa virale.

Il riferimento ai genitori

Sul profilo TikTok di Chanel Totti è comparso un nuovo video nel quale la ragazza appare allo specchio con indosso un top nero a maniche lunghe, un paio di short di jeans bianchi e un cappellino da baseball. E il suo commento al video è «Non so cosa pubblicare». Ma per i suoi follower è stato impossibile non notare la canzone in sottofondo... Che difficilmente non rimanda allo scandalo che ha coinvolto, nel corso dell'estate, i suoi genitori.

«Mi son fatto l'amante»

Chanel Totti canta su TikTok «Mi son fatto l'amante» di Natale Galletta. La canzone neomelodica recita: «Hai fatto sempre le cose sbagliate / faciss mai na cos ca m’ fa piacer / ed io come nu scem’ ti ho sempre voluta / con la speranza che sarenìsti un po’ cambiata». Nel video della 15enne in molti hanno visto un chiaro riferimento al gossip che coinvolge, ormai da mesi, Francesco Totti e Ilary Blasi. E in molti, addirittura, hanno colto una chiara frecciatina a papà Francesco. «Sempre bella e con le frasi giuste, pensa a te amore bella. Hai tutta la vita davanti fai ciò che ti rende felice e serena», ha scritto un follower. E poi: «Ricordati che le colpe vanno però divise per entrambi, errori condivisi, anche mamma ha fatto errori… Stai vicina ad entrambi, il tempo aggiusterà le cose», scrive un altro utente.

Fuori dal coro

Ma tra i tanti commenti che concordano sul riferimento c'è anche chi esce fuori dal coro. Il video TikTok sul profilo ufficiale @chaneltotti2 ha raggiunto in pochi giorni quasi 300mila visualizzazioni e nei commenti c'è anche chi non vuole strumentalizzare il gesto della giovane Chanel. «Ma perché pensare che qualsiasi cosa tu faccia sia da affibbiare ai tuoi genitori? Io vedo una giovane bella ragazza che canta, punto!», scrive un utente. Chissà se Chanel in un suo prossimo video risolverà il mistero nato attorno al suo ultimo TikTok...