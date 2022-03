Totti e Ilary insieme al compleanno della figlia Isabel: musica e balli per scacciare la crisi

Isabel Totti ha festeggiato i suoi sei anni (compiuti il 10 marzo) con una festa a tema “pop-it”, il gioco del momento che sta spopolando tra i bambini (una tavoletta di plastica in cui schiacciare delle bolle colorate). Animazione, maghi, una torta a quattro piani, centinaia di palloncini, un tavolo coloratissimo per tutti gli invitati, ma soprattutto tantissimi sorrisi di mamma Ilary e papà Francesco.

L’ex attaccante della Roma è stato filmato durante un trenino con indosso un grembiule e in testa un cappello a cilindro. È apparso sorridente e spensierato, così come Ilary che per l'occasione è tornata ad indossare la fede e l'anello di fidanzamento. Poi, lo spettacolo dell’animatore sputafuoco sui trampoli, il tutto assieme ai due figli Cristian e Chanel e tutti i parenti. Un modo per mettere a tacere le indiscrezioni delle ultime settimane su una presunta crisi di coppia.