Ilary Blasi non rompe il silenzio su Totti e pubblica le corna sui social: messaggio celato all'ex marito?

Nessuna risposta ufficiale all'intervista più chiacchierata degli ultimi tempi, quella di Francesco Totti sulla fine del suo matrimonio. Ma Ilary Blasi continua a inviare messaggi più o meno celati sui social. L'ultimo, che non è sfuggito ai più attenti, è la foto di un'opera di Andy Wahrol. Una vacca con tanto di corna bene in vista. E i più maliziosi ipotizzano una frecciata all'ex marito.

Ilary alla Vaccheria

La showgirl lunedì 19 settembre ha visitato la Vaccheria, il nuovo spazio espositivo di Roma Capitale, collocato nel paesaggio urbano contemporaneo dell’Eur e nato dalla convenzione urbanistica “Eur – Castellaccio”.

L'ex signora Totti ha visitato la mostra ‘Flesh: Warhol & The Cow. Le opere di Andy Warhol alla Vaccheria’. Tra le tante foto scattate e pubblicate nelle sue Stories su Instagram, anche quella particolare di una mucca con le corna (appartenete alla serie "Cow" realizzata dall'artista tra gli anni '60 e '70). In attesa di una risposta ufficiale al marito, per qualcuno sarebbe una chiara risposta celata.

Le nuove frequentazioni

L'ex calciatore è ormai uscito allo scoperto con Noemi Bocchi, la sua nuova fiamma di cui si parla da tempo. «Stiamo insieme da dopo Capodanno», ha ammesso. Anche se il primo bacio risalirebbe a qualche mese prima. Mentre sulle nuove frequentazioni di Ilary per il momento è solo il gossip a parlare. Cristiano Iovino, il personal trainer che è stato accostato alla Blasi più volte, ha smentito qualsiasi coinvolgimento: «Ci conosciamo appena».