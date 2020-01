Ilary Blasi, Totti, Wanda Nara, Icardi, e perfino Favino: tutti i vip insieme alle Maldive

Ilary Blasi sdraiata sull'amaca in penombra o alla nursery con la figlia minore. Wanda Nara in posa plastica, con il lato B, neanche a dirlo, in bella mostra, o distesa su un tronco di palma. Romina Pierdomenico in bikini. Francesco Totti, Mauro Icardi, Pierfrancesco Favino e Ezio Greggio che si aggiudicano il titolo campioni di Beach Volley. Hanno tutti qualcosa in comune: un hashtag o una mention, nelle loro foto su Instagram, al Baglioni Resort alle Maldive. Per osservare con dovizia di particolari le vacanze di questo nutrito gruppo di vip si possono visitare i rispettivi profili. O andare diretti all'account del resort dove si sono ritrovati tutti nell'ultima settimana (ci sono anche Linus e famiglia), che non dimentica di condividere con regolarità le foto dei suoi illustri ospiti.



E se le curve di Wanda Nara o Ilary Blasi non sono certo una novità per chi le segue sui social, fa un certo effetto vedere il solitamente "schivo" Favino pubblicare così tanti dettagli di un momento privato e Totti ribadire così spesso dove si trovi. Per due che di solito amano la riservatezza è senz'altro uno spettacolo insolito. Soprattutto se in tutti i post, di tutti i componenti della brigata, nessuno dimentica mai di taggare il Baglioni Resort e tutti i comfort che può offire. A ben guardare, tra le foto della signora Icardi spunta l'hashtag #supplied, che significa "fornito da", a fare intendere ai followers che il viaggio da sogno con tutta la famiglia è stato gentilmente offerto dal resort sull'isola di Maagau.



Un regalo non da poco, considerato che la cifra per soggiornare una notte in una delle ville affacciate sulla spiaggia bianchissima delle Maldive sfiora i 3mila euro a coppia. E Wanda Nara ripaga a suon di selfie e foto in famiglia, senza dimenticare il contributo di Mauro Icardi, tra immersioni e tenere foto con i bambini. Di sicuro un'abile mossa di marketing da parte della catena di hotel di lusso italiana (tra l'altro avvezza ad operazioni simili, anche Belen Rodriguez - tra gli altri - è stata loro ospite), che è riuscita in questo modo a farsi scoprire da quanti potrebbero volare nel mezzo dell'Oceano Pacifico per imitare le gesta dei propri beniamini.

Dell'hashtag della trasparenza non c'è traccia nei profili degli altri vip in vacanza, che sicuramente avranno pagato le di tasca loro, ma ai fan più maliziosi il dettaglio di quell'onnipresente geotag non è sfuggito: saranno stati anche loro ospiti a spese del resort o hanno semplicemente fatto un gesto di non abituale gentilezza nei confronti della catena di hotels?



Ultimo aggiornamento: 19:27

