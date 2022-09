Come in molte storie d’amore che finiscono, a volte la verità sta nel mezzo. È quello che pensano in tanti sui social dopo aver letto l’intervista di Francesco Totti sulla separazione con Ilary Blasi. L’ex attaccante della Roma, accusa la sua quasi ex moglie di averlo tradito e di «aver svuotato la cassetta di sicurezza portando via la collezione di orologi». Attacchi, probabilmente mirati, per difendersi da quelli della showgirl: «Mettere in piazza i panni sporchi è sempre sbagliato. E meno male che volevano tutelare i figli», si legge tra i tanti commenti relativi alla vicenda.

Totti e la verità su Ilary Blasi: «Non sono stato io a tradire per primo»

Totti e Ilary, le reazioni social

I figli, appunto, sono il primo pensiero del mondo social: «Totti aveva taciuto fino adesso e doveva continuare a farlo se davvero vuole tutelarli», «È la madre dei tuoi figli. Sta sbagliando», «Trovo di cattivo gusto farsi una "guerra" sui giornali, "guerra" che quindi i figli, ma anche loro stessi, vivono due volte, a casa e sui social. Certe cose sono intime e tali dovrebbero restare. Purtroppo è vero, questo è il lato oscuro della notorietà». Non mancano anche le accuse a Ilary: «Piano piano tutto viene a galla e le persone si rivelano per quello che sono veramente», «È meglio dire la verità invece di tenere tutto dentro e farsi male da soli».

L’intervista era già diventata virale alle prime ore della mattina. Su Twitter non si parla d’altro, l’hashtag in tendenza nemmeno a dirlo è Totti, in seconda battuta Ilary e Rolex. Nessuna traccia dei reali inglesi e della Regina d’Inghilterra scomparsa. La coppia scoppiata piace agli italiani che si sono schierati: chi difende il pupone e chi la showgirl. Si mischiamo temi di sessismo, famiglia e tutela dei minori, gossip puro che suscita anche ironia: «L’11 settembre in memoria di Totti, Ilary e l’amica parrucchiera», «Ho letto l'intervista di Totti e adesso sogno Ilary col revenge dress ospite a Verissimo dopo aver detto al telefono alla Toffanin “Lo dobbiamo massacrà”», «Ho letto l’intervista-fiume a Totti sulla separazione da Ilary. Fatico a credere che abbia detto davvero “questa storia per me è carne e sangue” (invece “sapevo che se facevo il pallonetto avrei segnato” è sicuramente farina del suo sacco)». Ma forse il commenti più sensato arriva da chi vorrebbe meno clamore attorno alla vicenda: «Non è necessario esprimere sempre e comunque l’opinione su qualcosa o qualcuno».