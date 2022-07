Noemi Bocchi, la Lamborghini di Totti sotto casa e il cognome sparito dal campanello

Con la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi tutti vogliono sapere chi sia. Noemi Bocchi è da tempo sulla bocca di tutti. La donna che ha rubato il cuore del pupone e ha messo fine al matrimonio da sogno della coppia è ormai da mesi sotto i riflettori del gossip.

La sua vita è stata stravolta da quando a febbraio, per la prima volta, il suo nome uscì per la prima volta su Dagospia. Mesi movimentati in cui il flirt con Francesco Totti si è fatto segreto per tutelare i figli dell'ex capitano giallorosso e per cercare di distogliere l'attenzione dal loro rapporto. Ma, adesso, dopo i comunicati congiunti di Ilary Blasi e di Totti trapelano nuove indiscrezioni sul loro rapporto in questi mesi vissuti lontano dall'occhio del ciclone.

APPROFONDIMENTI VIP Francesco Totti e Ilary Blasi. Foto: Maurizio Riccardi-AgrPress SOCIAL Totti e Ilary, Fabrizio Corona torna all'attacco: «La... GOSSIP Ilary Blasi ha un'altra storia? Chi sono i presunti flirt... L'INTERVISTA Totti e Ilary, Simona Ventura: «Lui sempre molto caro, lei...

Il cognome sul citofono

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nella casa di Noemi Bocchi di via della Mendola a Cortina d'Ampezzo, quartiere residenziale di Roma nord, proprio dove Francesco Totti è stato avvistato, prima del comunicato ufficiale sulla separazione, dalle 20 alle 2.30 di notte, Noemi ha dovuto levare il cognome dal citofono. Si dice che da quando si è sparsa la voce della sua relazione ricevesse un po' troppe «visite» di occhi indiscreti e impiccioni.

La Lamborghini sotto casa

E proprio all'inizio della loro storia, quando Dagospia rivelò lo scoop, l'auto di Francesco Totti venne avvistata sotto casa di Noemi Bocchi. Non un'auto qualsiasi o un'utilitaria che passa inosservata, ma una Lamborghini nera da 200mila euro che tutti i tifosi giallorossi sanno bene a chi appartenga. E una foto di quella macchina in quella zona della città fece il giro dei social scatenando una raffica di interrogativi. Così, memore dell'errore commesso mesi prima, due giorni fa quando è stato visto di nuovo a casa di Noemi Bocchi, Francesco Totti, secondo quanto documentato da Chi, si è fatto accompagnare da un amico a bordo di una Smart. Una scelta all'insegna della discrezione che però stride con le loro apparizioni allo stadio Olimpico insieme e nei vari ristoranti di Roma.

Chi è Noemi Bocchi?

Ma adesso tutti si chiedono chi sia la donna che ha fatto perdere la testa a Francesco Totti. Per venti lunghi anni l'icona giallorossa per eccellenza è rimasto fedele alla sua Ilary Blasi, ma con l'avvento di Noemi Bocchi tutto è cambiato. Tifosissima della Roma, laureata in Economia Aziendale e Bancaria alla Lumsa, di mestiere fa la flower designer e nel tempo libero è appassionata di padel, proprio come Francesco Totti.

Noemi Bocchi ha 34 anni ed è in via di separazione dal patron del Tivoli calcio Mario Caucci da cui ha avuto due figli, uno di 8 e una di 10. Inutile tentare di sbirciare il suo profilo Instagram: è privato. Bionda, capelli lisci e lunghi, viso angelico, è la sosia di Ilary Blasi, l'ormai ex moglie del pupone. Ma a differenza di Ilary, che della sua sfacciataggine da Roma sud ha sempre fato un vanto, Noemi una fiera rappresentate di Roma Nord. Sempre curatia nel look, tra borse e scarpe griffate, in giro si vede sempre di meno. Anche se non rinuncia alle passeggiate con il figlio in monopattino vicino casa.