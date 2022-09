Totti e Ilary Blasi, il “pentimento” del Pupone: «Francesco vuole cercare il dialogo»

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua ad essere sotto ai riflettori del gossip. Per mesi le indiscrezioni sulla coppia più chiacchierata d'Italia, sono state solo rumors o congetture, talvolta verificate dalle foto dei paparazzi. Poi tutto è cambiato. Due settimane fa, l'ex campione giallorosso ha rilasciato un'intervista che ha spostato gli equilibri.

Le accuse di Francesco Totti

La sua intervista al Corriere della Sera, ha scoperchiato il vaso di pandora su una love story che tutti pensavano, solo fino a qualche mese fa, perfetta. Francesco Totti ha alimentato con forza il gossip dell'estate rilasciando dichiarazioni in prima persona. Ma non solo. L'ex calciatore ha puntato il dito contro Ilary Blasi, rea di aver tradito per prima e di aver rubato anche la collezione di Rolex appartenente a Francesco. Si è passati in un istante dal silenzio assoluto, per rispetto e per tutelare i figli, al raccontare ogni dinamica che ha portato la separazione. Una rottura del silenzio che ha anche portato all'ufficialità della relazione con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi.

La strategia non condivisa

Lo spiattellare tutto in prima pagina, però, ha fatto storcere il naso a molti. La strategia all'attacco di Francesco Totti non è stata compresa e condivisa da molti appassionati di gossip, portandoli a ipotizzare che fosse una scelta dei suoi legali per tutelare la propria immagine. Ma qualunque sia il motivo dell'intervista, adesso, poco importa. Secondo quanto raccontato dal settimanale Oggi, infatti, Francesco si sarebbe pentito della sua scelta. Le sue parole, che in molti hanno ritenuto fuori luogo, adesso avrebbero scosso anche l'ex pupone. Parole dure che come unico risultato hanno scatenato una guerra sempre più sanguinaria. E così, adesso, Francesco Totti vorrebbe fare un passo indietro. Un ripensamento improvviso volto a riaprire il dialogo con la sua ex moglie, Ilary.

Il clamore scoppiato

Dopo un'estate in cui non si parla d'altro, le dichiarazioni di Francesco Totti non potevano che far scoppiare un clamore mediatico senza precedenti. L'eco delle sue parole è giunto fino a Domenica In, dove Mara Venier ha affrontato l'argomento con il giornalista Roberto D'Agostino, di Dagospia. Gli occhi del gossip erano tutti puntati sulle rivelazioni del programma di «zia Mara». E gli spettatori non sono certo rimasti delusi. D'Agostino, infatti, ha affermato che Totti avrebbe le immagini che riprendono Ilary Blasi mentre prende i Rolex e che avrebbe salvato le immagini delle chat erotiche inviate da lei al suo presunto amante. Anche in questo caso nessuna parola diretta di Ilary, che proprio come dopo l'intervista di Francesco, ha deciso di far parlare i suoi avvocati che hanno smentito quanto ricostruito nel corso del programma.