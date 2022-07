Ilary Blasi mano nella mano su una spiaggia della Tanzania. È questa la risposta della show girl alla notizia sulla separazione con Francesco Totti. Una bomba che si è abbattuta sulla coppia e che inevitabilmente recherà strascichi. Anche giudiziari. Prima di affrontare la tempesta fatta di avvocati, commercialisti e consulenti, Ilary Blasi ha scelto di concedersi dieci giorni in Tanzania con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel e la sorella Silvia. Il ritorno a Roma è previsto per il 20 luglio e l’obiettivo è di staccare da voci e chiacchiere che potrebbero minare la serenità dei bambini. In una delle tante foto pubblicate dalla conduttrice tv, si vede lei assieme ai ragazzi di spalle mano nella mano su una spiaggia bianca.

L'immagine

Un’immagine che riporta la mente a uno scatto pubblicato nel dicembre 2016 quando tutta la famiglia si è fatta immortalare di spalle su una spiaggia paradisiaca delle Maldive. La differenza è l’assenza di Francesco Totti, e chissà se Ilary ha voluto mandare un messaggio ai naviganti. La Blasi documenta costantemente il suo viaggio in Africa attraverso Instagram: dai video del resort, a quelli del safari con tanto di leoni, giraffe e zebre. Un modo per esorcizzare la pressione e dire al mondo che la vita continua nonostante tutto. Meno appariscente è l’ex attaccante della Roma che ha scelto la riservatezza come risposta alle notizie che riguardano il suo matrimonio.

La vita da separati

Totti in queste ore si trova a Roma e utilizza la sua villa di 25 camere come fortino per evitare incontri indesiderati. Si telefona spesso con l’avvocato Antonio Conte che sta seguendo il procedimento e con il commercialista Adolfo Leonardi. Tutti, stanno preparando l’accordo di separazione in modo da non nuocere ulteriormente i tre figli. L’unica foto in cui è stato immortalato Francesco è quella con l’ex compagno di squadra Vincent Candela durante una partita di padel presso il suo circolo Fight Club a Morena. In quell’occasione, Totti ha firmato autografi a un paio di bambini che avevano in mano la sua maglia. Resta nell’ombra Noemi Bocchi, la 34enne romana che gli avrebbe rubato il cuore. È stata lei ad accompagnarlo a Tirana, ma in incognito: sono arrivati con lo stesso volo privato, ma hanno visto la partita in due tribune diverse dello stadio. Tra loro la relazione va avanti, ma senza troppi clamori per evitare ripercussioni familiari.