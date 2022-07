La vacanza in Tanzania di Ilary Blasi sta dando i risultati sperati: estraniarsi dal quotidiano e liberare la mente. La prima parte è stata dedicata a un safari a cinque stelle tra leoni, zebre e giraffe, la seconda al relax in spiaggia. La showgirl documenta quotidianamente i posti da favola che sta visitando e oggi ha postato una foto assieme ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel sorridenti. Il primo scatto da inizio vacanza che comunica realmente spensieratezza e felicità, nonostante il momento delicato come che sta attraversando la famiglia per via della separazione annunciata una settimana fa.

Totti e Ilary, la separazione

La coppia da favola Ilary e Totti, infatti, si sta dividendo. Ad attendere la Blasi nella capitale avvocati e commercialisti che dovranno trovare un accordo sul patrimonio della famiglia. L’ex attaccante giallorosso, invece, ha scelto un profilo più anonimo. Non pubblica foto sui social, l’unico scatto divulgato è quello dell’amico ed ex compagno di squadra Vincent Candela durante una partita a padel.

Il capitano a Roma

Totti sta trascorrendo questo periodo a Roma in attesa che tornino i figli con la mamma, poi è possibile che li porterà a Sabaudia dove l’ex coppia trascorreva il mese di agosto, oppure, in un altro viaggio mozzafiato. Nell’ombra Noemi Bocchi, la 34enne che ha fatto perdere la testa a Francesco. Lei lo ha accompagnato a Tirana in occasione della finale di Conference League tra la Roma e il Feyenoord, tutto è stato tenuto top secret per evitare che fotografi e cronisti se ne accorgessero. Una relazione mai ufficializzata, ma che è viva più che mai.