Ilary Blasi avrebbe speso «75mila euro» per scoprire la relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. L'investigatore privato Ezio Denti, assoldato dalla showgirl per seguire suo marito, ha svelato il totale della sua parcella e altri dettagli che gli hanno permesso di arrivare alla nuova fiamma dell'ex calciatore. Dettagli che Ilary ha intenzione di usare nella causa di divorzio che comincerà il 14 ottobre.

L'investigatore di Ilary: ecco come ho scoperto Totti

Intervistato dal settimanale "Nuovo", Ezio Denti ha svelato di essere stato ingaggiato da Ilary lo scorso 22 aprile. «Nel caso di Ilary sono stati spesi 75mila euro. Un costo giustificato dal tipo di strumentazione sofisticata utilizzata: Gps, camere a infrarossi, auto e moto civetta, droni e soprattutto ore e ore di lavoro», ha spiegato l'investigatore.

Il Gps per seguire Totti

Totti ha raccontato di aver scoperto alcuni messaggi che svelavano il tradimento di Ilary. Denti svela un altro retroscena: «Sul cellulare della moglie lui ha visto un messaggio che diceva: "Sono arrivato, ti aspetto in albergo". Ebbene, quel messaggio era mio, relativo al nostro incontro in cui Ilary mi ha ingaggiato».

Il primo a parlare di un investigatore privato era stato proprio Francesco Totti: «Ho trovato delle cimici nella mia automobile», aveva detto. Particolare smentito da Denti: «Non è assolutamente possibile. Le cimici possono essere posizionate soltanto dalla Polizia giudiziaria e su mandato di un magistrato. Come investigatori noi possiamo invece installare i Gps sulle auto, all'esterno, così possiamo seguire gli spostamenti di un marito presunto fedifrago. E così è stato per Totti».

Noemi come Ilary

Infine, una considerazione su Noemi Bocchi: «È la fotocopia di Ilary, è frequente che si tradisca la moglie con una donna simile», ha detto Denti. «Nel caso di Totti io mi sento di dire che lui è ancora innamorato della moglie. Penso che abbia intrecciato un'altra relazione perché sentiva che ormai con Ilary si era rotto qualcosa». I due ormai sono legatissimi. Ieri sono apparsi per la prima volta in pubblico a Roma, durante una festa in un noto locale in zona Ponte Milvio. Cantavano, si divertivano e sorridevano. La nuova vita insieme è già cominciata.