Noemi Bocchi al Gf Vip? Alfonso Signorini: «Lei non vede l'ora di entrare nella casa.. ma quella di Totti»

Alfonso Signorini è pronto a tornare ogni lunedì e giovedì in onda in prima serata su canale 5 con il Gf Vip. A svelare qualche anteprima del reality che ha acceso i motori in attesa del via che ci sarà il 19 settembre, è proprio il conduttore dal suo settimanale Chi in edicola domani. In attesa di sapere quali saranno i 24 vipponi scelti per il Gf Vip 7, il giornalista scarta qualche regalo per i telespettatori. Sarà un'edizione piu' social. «Ogni puntata sceglierò gli spunti che mi darà Giulia Salemi, trasferirà il sentimento della rete ai concorrenti». C'è spazio anche per Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge che condurranno il Gf Vip party mentre a Sophie Codegoni, Signorini ha assegnato Casa Chi.

Totti e Noemi, la rivelazione di Signorini

Non manca un riferimento però al gossip dell'estate: la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il conduttore tira in ballo proprio l'amante del Capitano giallorosso e svela se gli piacerebbe o no averla all'interno del reality.

«Credo che Noemi Bocchi non veda l'ora di entrare nella casa, ma in un'altra casa che, a questo punto, le spetta». Dopo le dichiarazioni che Totti ha rilasciato, qualche giorno fa infatti l'ipotetico "presunta amante" affibiato per mesi alla biondina di Roma Nord lascia spazio a un pesante "fidanzata ufficiale". «Nessuna somiglianza con Ilary, lei è l'opposto e mi ha salvato dalla depressione».iinsomma non una scappatella, né un flirt, tra Francesco e Noemi si fa sul serio. E c'era d'aspettarselo viste le continue fughe che il Pupone faceva per raggiungere la compagna nonostante una difficile separazione in atto e i paparazzi alle calcagna. A Totti non è importato nulla. Dopo l'annuncio della separazione, a parte qualche cappellino con visiera in piu' e deboli escamotage, Totti non ha mai smesso di frequentare la sua Noemi. E ora secondo il direttore di Chi, la convivenza potrebbe essere vicina. È arrivato il momento per il re di roma di vivere alla luce del sole la sua nuova relazione. E i fan dovranno accettarlo.

Le opinioniste del Gf vip

Il conduttore del Gf Vip parla anche un po' delle sue opinioniste: «Orietta Berti nasconde una sottile vena di perfidia e con Sonia bruganelli non ho dovuto insistere piu' di tanto, era già convinta di suo»