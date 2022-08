Totti al Circeo da Noemi, il giallo del parcheggio. E Ilary stupisce: «L'ha affrontata in modo diverso»

Francesco Totti è andato al Circeo da Noemi Bocchi, mentre Ilary Blasi ha preso Isabel per andare in Croazia. Continua l'estate da separati della Blasi e dell'ex calciatore della Roma che sembra essere sempre più legato alla Bocchi. Il settimanale Chi in esclusiva ha pubblicato le foto di Totti che entra nel complesso in cui si trova la villa della sua nuova fiamma, al Circeo.

Dopo giorni di appostamenti, false piste, smentite, pare sempre più confermata la relazione tra l'ex calciatore e la Bocchi. Nelle foto pubblicate dal settimanale si vede Francesco scendere dalla macchina di un amico in tarda serata ed entra nel complesso dove si trova la villa affittata da Noemi Bocchi. Qui il primo giallo: il punto sembra essere lo stesso in cui Noemi, qualche giorno prima, aveva parcheggiato. Dopo che i fotografi l'avevano già beccato due volte entrare uscire dall'appartamento romano di Noemi Bocchi, dopo l'annuncio della separazione da Ilary Blasi, Francesco Totti aveva cercato di mantenere il più possibile un atteggiamento discreto. Ma alla fine deve aver ceduto ed è stato nuovamente paparazzato.

Intanto Ilary avrebbe preso la figlia Isabel, che aveva trascorso qualche giorno con il papà, per andare insieme a lei in vacanza in Croazia dove ha raggiunto la sorella Silvia, il cognato, i nipoti e alcuni amici. Molti hanno notato come dopo la separazione la conduttrice sia diventata molto più social, contrariamente al marito. Forse a sottolineare come lei non abbia nulla da nascondere rispetto all'ex.