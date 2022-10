Al momento vivrebbe ancora nella sua mega villa all'Eur con Ilary Blasi, con cui però si parlerebbe solo via WhatsApp, ma sembra che Francesco Totti sia già pronto a traslocare in una nuova casa. Nuovo amore, nuova vita, e soprattutto nuovo quartiere. Sembra infatti che l'ex capitano della Roma, sempre più innamorato della sua Noemi Bocchi, abbia preso casa proprio vicino alla sua nuova fiamma. E precisamente a Roma Nord, all’ultimo piano di un famoso comprensorio con piscina e campi da tennis a piazza Stefano Jacini, zona Vigna Clara, a due passi da Corso Francia. L'indiscrezione, data per certa, è del sito The Roman Post. Il prossimo passo dovrebbe essere la convivenza della coppia ormai al cengro del gossip.

«Totti e Ilary Blasi vivono ancora insieme ma si parlano solo via Whatsapp»: le rivelazioni degli amici

La nuova casa

E così il simbolo di Roma Sud, nato a Porta Metronia e cresciuto tra Trigoria e il Torrino, si trasferisce a Roma Nord e cambia vita. Da quando è cominciata la storia d'amore con Noemi, infatti, che abita non molto distante da lì, a via della Mendola, Totti è stato visto quasi ogni fine settimana a casa della 34enne che ha due figli. E' lì, al piano terra con giardino di casa di Noemi, che Totti ha trascorso cene in compagnia di amici e dei suoi figli, e probabilmente, proprio per stare vicino a lei, Francesco ha deciso di trasferirsi.

«Nella zona - scrive The Roman Post - si dà per certo che Totti abbia comprato casa a Roma Nord, all’ultimo piano di un famoso comprensorio con piscina e campi da tennis a piazza Stefano Jacini, piena zona Vigna Clara. Le fonti sono molto affidabili, il quartiere è in subbuglio, i romanisti non stanno nella pelle, per Roma Nord infatti incontrare giocatori della Roma è inedito, vista la lontananza con Trigoria nessuno abita in zona. E’ pieno invece di giocatori della Lazio, dato che Formello è a due passi».

La villa all'Eur

D'altronde, nella villa all'Eur, Totti e Ilary sembra che vivessero separati in casa già da un anno. Con oltre mille metri quadrati di superficie e 25 stanze infatti è facile non incontrarsi. E adesso la casa rimarrà a Ilary? Al momento i due si dividono la magione in attesa del divorzio da firmare. Intanto venerdì 14 ottobre è stata fissata l’udienza davanti al giudice civile per decidere delle ormai celeberrime borsette di Ilary Blasi, sparite dalla cabina armadio della maxi-villa dell’Eur come pegno dopo che - a quanto raccontò Totti - la conduttrice aveva preso i suoi Rolex dalla cassetta di sicurezza . Ilary, ora, richiede l’immediata restituzione. La collezione di Dior, Gucci e Chanel risulta infatti al momento irreperibile. Chissà se Totti la porterà nella sua nuova casa.