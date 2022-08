Totti arriva a Sabaudia (e Ilary va via), prima di partire l'ultimo incontro a casa di Noemi Bocchi

A qualche giorno di riposo e di vacanza nella villa di Sabaudia non hanno voluto rinunciare. Né Ilary Blasi, che vi si è rifugiata nel mese di luglio, né Francesco Totti, che pare sia arrivato già oggi.

Ovviamente la presentatrice ha lasciato la casa all'ex capitano della Roma e trascorreranno vacanze separate. E, se Ilary ha salutato la città delle dune dopo un periodo di completo relax in compagnia delle figlie, dei genitori e della sorella in cui si è dedicata alla famiglia ed a se stessa concedendosi molto mare e niente vita mondana, ora si attende di vedere come vivrà la sua vacanza Francesco.

Di sicuro a fargli compagnia rimarranno Chanel ed Isabel. Probabilmente nei prossimi giorni scenderà in spiaggia per dedicarsi alla tintarella. Ad attenderlo troverà sicuramente decine di paparazzi e centinaia di tifosi e fans a caccia di un autografo o di una foto assieme a lui da condividere sui social.

Nuove foto tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. A pubblicarle il settimanale "Chi", in edicola da mercoledì 3 agosto. Nelle immagini si vede il Capitano uscire da casa della presunta compagna. Non si ferma la frequentazione tra i due, mentre Ilary Blasi sta passando le vacanze a Sabaudia.

Quando sarebbe avvenuto l'ultimo incontro tra Totti e Noemi? Giovedì sera Francesco è stato visto entrare alle 21.30 dal cancello che porta all’abitazione della nuova compagna. Verso le dieci e trenta del mattino dopo, Noemi è uscita di casa con la figlia. Un modo per evitare i paparazzi, ma non c'è riuscita. Perché pochi minuti dopo è apparso Francesco Totti a bordo di una moto, che ha lasciato l'abitazione a tutta velocità.