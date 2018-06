Tour a Sorrento dopo il concerto: Andrea Damante fa impazzire la Costiera

Domenica 3 Giugno 2018, 19:07 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 19:07

SORRENTO - La notte l'ha trascorsa alla console, come ogni dj che si rispetti. Nonostante il sonno e l'inevitabile stanchezza, però, Andrea Damante non ha rinunciato a un tour in alcuni dei luoghi più suggestivi della Costiera né all'immancabile pranzo a base di pesce: un modo, forse, per mettersi definitivamente alle spalle la love story con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip Giulia De Lellis, conclusa ufficialmente poche settimane fa.Damante è stato il protagonista di una serata organizzata al Capo di Sorrento, in una nota location di eventi. Qui il 28enne ex tronista di Uomini e Donne, da alcuni anni tra i personaggi televisivi più amati e seguiti soprattutto sui social network, si è esibito come guest dj fino all'alba. Il sonno arretrato, però, non l'ha fermato e così, stamattina, Damante si è concesso una passeggiata sul belvedere di punta Scutolo, col golfo e il mare di Sorrento alle spalle: un momento di relax documentato attraverso una storia su Instagram. Poi il pranzo in un ristorante nella cittadina costiera, dove ha gustato un piatto di tagliolini fatti in casa con pistacchio e polpa di ricci.Damante, che pure vanta una partecipazione al Grande Fratello Vip, è da poco uscito dalla storia con l'influencer Giulia De Lellis. Anzi, nelle ultime ore, pare che la bella romana abbia definitivamente bloccato il suo ex fidanzato sui social network. Molti fan avevano sperato di poterli vedere di nuovo insieme, anche perché Andrea aveva più volte ammesso di amare ancora Giulia e di voler ricucire il rapporto con lei. I presunti tradimenti del dj, tuttavia, non sarebbero andati giù alla ragazza che, alla fine, ha scelto di troncare ogni rapporto con l'ex fidanzato smettendo persino di seguirlo sui social.