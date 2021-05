Travis Barker, che regalo alla Kardashian: «Lei ora si gode la vita»

Dopo la fuga romantica nello Utah, continua a gonfie vele l'amore tra Travis Barker, conosciuto per essere il batterista del gruppo Blink-182, e la star americana da oltre 120 milioni di follower su Instagram Kourtney Kardashian. Per la festa della mamma, che i due hanno trascorso con i tre figli di lei Reign Aston, Mason Dash e Penelope Scotland, le ha regalato alcuni enormi mazzi di rose e peonie di diversi colori. Lei ha pubblicato le immagini in alcune storie su Instagram mostrando la casa invasa dai fiori.

La storia d'amore quindi prosegue senza ostacoli: una settimana fa entrambi hanno postato scatti della loro vacanza nello Utah: «Ovunque con te», ha scritto il batterista sotto una foto in cui si baciavano su un ponte sospeso. «Kourtney sembra ancora molto felice con Travis - ha detto una persona vicina alla Kardashian a People -. E lui è molto preso da lei. Le fa costantemente complimenti e attenzioni. E Kourtney sta assorbendo tutto e si sta godendo la vita».