Tumore la sta uccidendo, mamma di 22 anni scrive biglietti per il figlio da aprire quando sarà morta

Il tumore è stato diagnosticato alla 22enne un mese dopo il parto, nel febbraio 2018, così lei ha deciso di scrivere dei biglietti di auguri per il figlio di due anni da aprire quando se ne sarà andata. Alla giovane mamma di Fife, in Scozia , i medici hanno detto che le rimangono da due a cinque anni di vita

È straziante, mi sento così in colpa per qualcosa che non riesco a controllare - ha detto la giovane mamma a The Sun -. Ma combatterò per vivere e vedere il più possibile il mio bimbo. Il mio obiettivo è vedere mio figlio andare a scuola e fare in modo che lui mi ricordi e ricordi il suono della mia voce. Io sarò sempre con lui nel suo cuore









I sintomi della malattia si sono manifestati all'età di 20 anni, quando Tyla Livingstone era incinta di 31 settimane. All'improvviso la giovane donna sentì un forte dolore addominale: andò in bagno e si bagnò con l'acqua calda nella vasca per alleviare il dolore. Qui, la sua mano si bloccò ed ebbe una strana sensazione che le percorse il braccio. Saltò fuori dalla vasca e urlò, e poi svenne









Portata in ospedale, la giovane mamma si sottopose a una risonanza magnetica che evidenziò una massa di due centimetri che cresceva nel lobo frontale sinistro del suo cervello. La malattia, poi, si manifestò un mese dopo il parto: Tyla Livingstone rimase paralizzata su un lato del corpo. Tornò in ospedale e i medici le dissero che il tumore era aumentato di dimensioni e scoprì che si trattava di un glioblastoma di grado quattro: una delle forme più aggressive di tumore al cervello.







Tyla Livingstone si è sottoposta a chemioterapia, chirurgia cerebrale e radioterapia, distruggendo tuttavia solo alcune cellule tumorali. Da qui la decisione di scrivere i bliglietti al figlioletto:

Ho bisogno che lui sappia che la sua mamma ha combattuto disperatamente per stare con lui, che lo amava così tanto e non ha scelto di lasciarlo

