U&D, Ursula Bennardo scrive a Sossio Aruta: «Ami ancora me e la bimba che porto in grembo?»

, dopo il loro riavvicinamento, hanno avuto la notizia più bella: quella dell'attesa di una. Dalla scoperta della gravidanza, però, qualcosa sembra cambiato all'interno della coppia, nata grazie al trono Over di Uomini e Donne.ha notato uno strano distacco da parte die per questo ha scritto una lettera, pubblicata da DiPiù, che suona parecchio allarmante per i fan della coppia. Lo riporta anche Gossipetv . «Il nostro rapporto è un po’ cambiato. Ha avuto modo di diventare qualcosa di diverso, di più completo. Di strano, a volte. Qualcosa fatto delle nostre abitudini passate ma anche di nuove cose» - si legge nella lettera - «Nel primo mese di gravidanza, ho notato un tuo cambiamento nei miei confronti. Mi hai cercata di meno, come se la mia pancia di donna incinta ti creasse timori, come se ti impaurisse il fatto di potermi stringere forte durante i nostri incontri».A questo punto,chiede pubblicamente chiarezza a: «Sossio, dimmi la verità: è cambiato qualcosa tra noi? Mi ami ancora? Ami la bambina che porto in grembo? Ho avuto la sensazione che tu ti stessi allontanando. Raffreddando. Oppure che avessi paura per il futuro, per me e per la salute della nostra bambina».