Uomo si ubriaca davanti alla tv a Natale e cambia nome: ora si chiama Celine Dion

Guardava Celine Dion in tv e si è ubriacato, bevendo così tanto da fare qualcosa che al risveglio non ricordava di aver fatto. Qualcosa di incredibile. Accade in Inghilterra dove un uomo di nome Thomas Dodd qualche giorno fa si è svegliato una mattina e ha scoperto di aver cambiato nome: in una lettera infatti le autorità lo informavano di aver accolto la sua richiesta di cambiare le proprie generalità. E il suo nuovo nome era proprio "Celine Dion"

Thomas (o meglio Celine), 30 anni, vive nello Staffordshire: per cambiare nome, da ubriaco, ha pagato 89 sterline, e sconvolto sua madre e sua sorella che non l'hanno presa bene. Ma dopo un iniziale shock, si è abituato all'idea e ora non vuole più tornare al suo vecchio nome: «Dopo aver visto le sue esibizioni a Natale, evidentemente devo aver pensato di aver avuto una grande idea da ubriaco», ha detto l'uomo a Birmingham Live, scrive il Daily Mirror (qui l'articolo in lingua originale).

Il suo primo pensiero è stato al lavoro: «Come faccio a dire che devo cambiare il mio nome nell'intestazione delle email?». Poi però si è consolato pensando che il suo nuovo nome potrebbe tornargli utile nell'eventualità di accedere al backstage dei concerti della cantante canadese, che al trentenne britannico piace parecchio. «Ora spero solo di non essere fermato dalla polizia, potrebbe essere imbarazzante», ha confessato ai media britannici, concludendo che «stamattina ho cantato sotto la doccia, ma posso dire di non aver ereditato né la voce della vera Celine Dion, né il suo conto in banca».

