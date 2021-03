Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo: giornata da innamorati prima della partenza

Le prime foto di Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi. Il cantante Ultimo, al secolo Niccolò Morriconi, è stato sorpreso a fianco di Jacqueline Luna di Giacomo, figlia di Heather Parisi e dell’ortopedico Giovanni Di Giacomo.

(Foto: Chi)

ULTIMO E LA FIDANZATA JACQUELINE LUNA DI GIACOMO

Ultimo ha recentemente ufficializzato la sua relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo, pubblicando diversi scatti romantici dal suo account Instagram. La coppia è uscita allo scoperto ed è stata sorpresa da “Chi” per le strade di Roma: Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo prima pranzano in un ristorante, poi passeggiano per la città, fra baci appassionati e abbracci pubblici. Una giornata da innamorati prima che lei riparta per l’estero, destinazione America.

Jacqueline Luna Di Giacomo, è la seconda figlia di Heather Parisi e dell’ortopedico Giovanni Di Giacomo, ha 21 anni ed è un’influencer e aspirante attrice.

