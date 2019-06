Uma Thurman ancora a Ischia per una gita in barca alla scoperta dell'isola verde

Domenica 16 Giugno 2019, 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una foto di lei, sorridente e felice mentre in barca se ne va in giro lungo le coste dell'isola per scoprire e godere le meraviglie di Ischia. E' una vacanza lunga, quella che la star di Hollywood Uma Thurman si concede sull'isola verde, dove è tornata dopo alcuni anni, questa volta in compagnia del figlio Levon e per godere della accoglienza e della raffinata ospitalità della famiglia Carriero al Grande Albergo della Regina Isabella, da sempre fra le location più glamour delle estati ischitane e che soprattutto le star del cinema amano alla follia. Perchè non è un caso che fin dai tempi della dolce vita e dii Angelo Rizzoli, fino ai giorni nostri, quelli di Pascal Vicedomini (che proprio qui, fra qualche settimana celebrerà l'ennesima ed attesissima edizione dell'Ischia Global Film & Music Festival), Ischia, Lacco Ameno ed il Regina Isabella in particolare, rappresentano il polo di attrazione del dorato mondo del cinema e dello spettacolo.E non a caso, la foto di quella che è stata per lunghi anni la Musa del regista Quentin Tarantino (in film cult come Pulp Fiction e Kill Bill volumi I, II e III) è stata scattata e postata stamane sui social proprio da Pascal Vicedomini, che conosce bene la Thurman. Continuano dunque le vacanze dorate nel periodo migliore per godersi Ischia e mentre Una cenava all'esclusivo ristorante sul mare del Regina Isabella, a poche decine di metri - sempre per restare in tema di cinema, televisione e grandi produzioni - il centro di Lacco Ameno restava blindato per consentire le riprese del sequel de "L'Amica Geniale" che dopo Forio, Sant'Angelo e Ischia Ponte, ha voluto omaggiare anche Lacco Ameno, da dove negli anni '60 grazie proprio a Rizzoli ed alle sue produzioni, prese defintivamente avvio la vocazione di quest'isola ad ospitare set cinematografici sempre più importanti e di prestigio.