Un bouquet da Pomigliano per Virginia, la compagna di Luigi Di Maio: «Sono la più felice del mondo»

Un bouquet da Pomigliano d'Arco per Virginia Saba, da due anni compagna di Luigi Di Maio: il ministro degli Esteri, atteso domani a Parigi per partecipare alla Conferenza Internazionale sul Sudan su delega del Presidente del Consiglio, evidentemente riesce sempre a trovare il tempo per dimostrare il suo amore. Del resto, è nota la passione di Virginia per i fiori ed in particolare per le peonie, che posta volentieri sul suo profilo instagram.

APPROFONDIMENTI VACANZA IN SARDEGNA Virginia Saba e Luigi di Maio, amore a gonfie vele: l'ultimo... BUON COMPLEANNO Luigi Di Maio, compleanno al mare in Sardegna con gli auguri speciali... LA COPPIA Di Maio e Virginia Saba al mare a Sabaudia: «Hanno prenotato...

«Regalami un fiore e sono la più felice del mondo. Ma questi sono tanti e meravigliosi», commenta infatti la giornalista sarda che nelle scorse ore era già stata omaggiata dal suo Luigi di una romantica rivelazione pubblica. Ospite del programma di Rai 1 «Ciao Maschio», infatti, Di Maio ha confessato alla conduttrice Nunzia De Girolamo l'emozione del primo appuntamento con quella che sarebbe poi diventata la sua fidanzata.

«Avevo il cuore a mille, altro che G7 o incontro con Trump - ha raccontato Di Maio - Per conquistarla al primo appuntamento ho pensato tutta la giornata a cosa dovessi dirle. Ci siamo incontrati ad un pranzo politico in Sardegna, poi però l’ho cercata su Instagram perché non sapevo neanche il suo nome. Le ho scritto e dopo qualche giorno ci siamo visti in un locale a Roma. Siamo stati a parlare per tre o quattro ore e li è scattato il primo bacio».

Un grande amore che meritava insomma un grande bouquet, per la cui realizzazione Di Maio si è affidato ai suoi fioristi di fiducia: Laura e Luca Antignani, artisti delle composizioni molto apprezzati per le loro composizioni in occasione di matrimoni e cerimonie di tutti i tipi. Una felice coincidenza? Le fan di Virginia inrociano le dita, e intanto tra i commenti fioccano i like per lui, che si dimostra un compagno davvero «a cinque stelle».