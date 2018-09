Un corno anti sfiga per Corona: a regalarglielo è stato un napoletano

Venerdì 14 Settembre 2018, 19:49

Un corno porta fortuna per Fabrizio Corona. L’idea è stata del chirurgo plastico napoletano, Sergio Marlino che ha donato all’ex re dei paparazzi in visita in città un cornetto anti sfiga all’indomani della rovinosa caduta dalla bicicletta, che ha fatto il giro del web.Nei giorni scorsi infatti, durante uno shooting fotografico, Corona mentre pedalava a piedi nudi a Milano, complici anche le rotaie del tram è piombato sull’asfalto.Nulla di grave, solo un po’ di orgoglio ferito e tanta ironia.Il post del video sui social che si concludeva con una grassa risata di Fabrizio non si è fatto attendere e in un attimo è diventato virale.E così il dottor Marlino divertito dalle immagini della caduta ha ben pensato di incontrare Corona per raccomandarsi di stare più attento, ma soprattutto di portare sempre con sé il cornetto scaccia guai.Durante la chiacchierata nello studio del chirurgo plastico, Corona si è anche sottoposto a un trattamento beauty: una rilassante e distensiva maschera di bellezza.«Non è vero, ma ci credo», ha detto Corona a Marlino nel ringraziarlo del regalo contro la sfortuna.