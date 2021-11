Uomini e Donne, Andrea Nicole racconta il suo passato: «Mi dispiace che mamma lo scoprirà così»

Confessioni importanti durante un'esterna fra Andrea Nicole, prima tronista transessuale di Uomini e Donne, e il suo corteggiatore Ciprian. Il lungo e difficile processo di transizione che ha portato la tronista a diventare donna l'ha segnata particolarmente. E, ora, rivela particolari importanti di quel lungo periodo. «Non mi vergogno a dire che in alcuni momenti ho pensato che non sarei arrivata alla fine. Non me ne vergogno, l’ho sentito sulla mia pelle. Mi è capitato di pensare che forse non ne valeva la pena continuare a combattere» ha ammesso Andrea Nicole, sottolineando di aver pensato anche di farla finita.

«Mi dispiace che mamma lo scoprirà così, però quando ti rendi conto di essere stata il più grande dolore dei tuoi genitori è una cosa molto forte» ha dichiarato la tronista in lacrime. A rincuorarla ci hanno pensato due dame del Trono Over. In particolare, Sara che ha sottolineato come «i figli non sono mai una delusione, mai». E poi Ida Platano che ha confermato le parole della collega, invitandola a non pensare, neanche per un momento,a questo.

L'opinionista Gianni Sperti ha commentato in maniera positiva l'esterna, ricalcando il fatto che Andrea Nicole è riuscita ad aprirsi solo con Ciprian. «È sempre un piacere ascoltarla, ogni volta che parli arricchisci tutti» ha detto Sperti.