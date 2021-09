Uomini e donne, Antonella Bravi e Tony De Leonardis insieme dopo il divorzio: merito dei cagnolini...

Dopo il divorzio si riavvicina la coppia formata da Antonella Bravi e Tony De Leonardis, nata sotto i riflettori del trono over a “Uomini e donne”, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. I due si sono ritrovati casualmente, grazie all’intervento dei loro cagnolini.

Antonella Bravi e Tony De Leonardis si sono conosciuti nel 2011 sul trono over del dating show condotta da Maria De Filippi, “Uomini e donne”, e hanno deciso di uscire insieme dalla trasmissione. L’anno successivo i due si sono sposati, per poi separarsi, interrompere i rapporti e rincontrarsi grazie ai loro amici a quattro zampe. Tony De Leonardis infatti, come raccontato a “Grand Hotel”, si trovava all’interno di un centro commerciale quando il cane di Antonella l’ha riconosciuto ed ha cominciato ad abbaiare ai suoi cuccioli, rimasti con De Leonardis dopo il divorzio: «Ho sentito il classico tuffo al cuore – ha spiegato alla rivista - nel vedermela lì davanti in carne e ossa, dopo anni in cui ho sognato e temuto quell’incontro».

I loro cagnolini insomma hanno favorito un progressivo riavvicinamento tra Antonella Bravi e Tony De Leonardis: «Ci stiamo riscoprendo con gioia, assaporando ogni momento di questo nuovo inizio. Vogliamo fare le cose con calma per non rischiare di sbagliare ancora. Già una volta abbiamo disonorato il sacramento del matrimonio, che per due devoti come noi è un fardello pesantissimo da portare».