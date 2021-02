"Uomini e Donne", Beatrice Buonocore e la scelta di Davide Donadei: «Amareggiata, forse mi sono illusa troppo...»

“Uomini e Donne”, Beatrice Buonocore torna a parlare dopo la scelta di Davide Donadei. A “Uomini e donne” Davide Donadei, al momento della fatidica scelta, ha deciso di proseguire la frequentazione con la corteggiatrice rivale di Beatrice Buonocore, Chiara Rabbi.

UOMINI E DONNE, BEATRICE BUONOCORE E LA SCELTA DI DAVIDE DONADEI

A “Uomini e donne” Beatrice Buonocore aveva creato un legame forte col tronista Davide Donadei e la sua scelta l’ha delusa: “Sto bene, anche se sono abbastanza amareggiata e delusa – ha fatto sapere al “Magazine di Uomini e donne” - Forse mi sono illusa troppo. Quando si osservano le cose da fuori si ha modo di vedere i fatti con più lucidità, riuscendo a elaborare meglio tante sensazioni e tanti gesti, mentre dall’interno è più difficile”.

Ora pensa al futuro: “Questa esperienza è durata tanto tempo, l’ho vissuta appieno, ma dopo aver visto l’epilogo non posso che prenderne atto e andare avanti. Ho vent’anni, ho tante opportunità”.

U&D, BEATRICE BUONOCORE: "DAVIDE DONADEI UNA DELUSIONE..."

Per Beatrice Buonocore anche Davide Donadei ha la sua parte di responsabilità: “Penso solo che Davide avrebbe potuto chiudere prima il suo trono, sapendo quello che provavo. Sicuramente, al suo posto non avrei aspettato sei mesi per scegliere e non avrei illuso, anche solo involontariamente, una persona. L’amore lo senti, lo sai quando c’è, quando vuoi una persona te ne accorgi”.

Il momento della scelta l’ha segnata: “Sentirgli dire che non sarei stata la sua scelta lo ha fatto diventare una delle tante delusioni che ho ricevuto nella vita. Davide mi ha fatto abbattere tanti muri, ma con quella frase si sono ricostruiti tutti e mi sono chiusa”.

