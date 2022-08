Uomini e donne, Chiara Rabbi e Nicolò Zaniolo? La risposta di Davide Donadei

Flirt in corso tra Chiara Rabbi e Nicolò Zaniolo? Dopo la rottura con Davide Donadei, con cui ha lasciato mano nella mano il programma Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice è pronta a voltare pagina. Un sospetto scambio di like su Instangram, tra Chiara e l'attaccante della Roma, ha dato vita ai rumors su un probabile interesse reciproco.

Il primo a dare il via ai like tattici ai post sui social è stato proprio Zaniolo, volto non sconosciuto dal gossip. La Rabbi non è certo rimasta ferma e ha ricambiato in tempo record le attenzioni del calciatore. Nessuna smentita o conferma sulle voci che corrono sul web.

«Dai che Zaniolo è ad un passo da te! E come ti cambia la vita? Altroché ristorante di cassa», scrive un fan su Instagram. Chiara risponde lanciando una simpatica frecciatina a Nicolò, alimentando di conseguenza il gossip: «A me o a lui?». Lascia le porte aperte verso una nuova frequentazione l'ex del tronista, e alla domanda: «Ora ti piacerebbe essere corteggiata?», lei risponde: «Vero, perchè no?».

La reazione di Davide Donadei

Davide Donadei, di fronte alla palese voglia dell'ex fidanzata di rimettersi in gioco, pubblica sulle sue storie Instagram un video che parla di delusioni, di persone che escono ed entrano nel cuore a loro piacimento.

“Sparisci e poi torni quando stai meglio. Nella vita bisogna sapersi difendere, è vero! Ma non c’è cosa peggiore che doversi difendere da qualcuno che non avresti mai immaginato potesse ferirti. Per questo chiudiamo il cuore. Quando c’è troppa gente che entra ed esce a suo piacimento. e ALLORA FAN..O A TUTTI! Lo chiudiamo a tempo indeterminato. In fondo le delusioni fanno proprio così”