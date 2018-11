Uomini e donne, Giorgia Lucini incinta: eccola col pancione assieme al fidanzato Federico Loschi

Venerdì 30 Novembre 2018, 21:02 - Ultimo aggiornamento: 30-11-2018 22:19

e pronta a diventare mamma. Leggo.it torna parlare di una delle protagoniste di “Uomini e donne”, che ha iniziato come corteggiatrice nel 2001 per poi conquistare il trono nel 2005. Dopo l’esperienza nel salotto sentimentale di Maria De Filippi, ha partecipato al reality estivo “Temptation Island”.Oggi Giorgia è lontana dal mondo della tv e lavora come modella e web influencer. La Lucini ha scelto la famiglia ed è stata fotografata col pancione da “Vero” mentre passeggia assieme al fidanzato, il cestista della Leonis Roma Federico Loschi.La coppia passeggia nel parco di villa Borghese, nella Capitale, con Federico che bacia teneramente la pancia di Giorgia. I due, fidanzati dal 2016, secondo i beninformati dopo la nascita del loro primogenito potrebbero sposarsi.