Uomini e donne, Giovanna Abate e Sammy Hassan: «L’ho rivisto, non ho provato nulla»

Giovanna Abate, ex tronista di “Uomini e donne” ha rivisto il suo ex Sammy Hassan ma non ha provato nulla. Giovanna Abate è entrata nel dating show condotto da Maria De Filippi nelle vesti di corteggiatrice di Giulio Raselli, per poi diventare tronista e scegliere Sammy Hassan, con cui ha avuto una love story durata poco.

Per il distacco ha sofferto, ma nel momento in cui dopo mesi l’ha rivisto, non ha provato nulla: «Niente – ha confessato al “Magazine di Uomini e donne” - Vorrei aver provato qualcosa di diverso, ma niente. Non ho stima di questa persona e non posso valutarlo, lo valuterei negativamente».

La relazione l’ha delusa: «Appena ci siamo lasciati, io ero incredula. Non potevo credere che dopo tutta quella fatica, le circostanze, la pandemia, le promesse occhi negli occhi finisse così. Non potevo accettare di non dare neanche una possibilità di cominciare. Però, a dire la verità, non ci sono stata tanto male perché lui in primis, con il suo comportamento, non mi ha dato motivi per soffrire».

Del suo percorso televisivo a “Uomini e donne” non ha impianti: «Rifarei la stessa scelta. Se fossi uscita con Davide, sarei andata via con il tarlo di Sammy e quindi sì, è giusto che io mi sia portata via di lì chi davvero non mi riusciva ad uscire dalla testa… e io pensavo anche dal cuore! Comunque non ho rimpianti».

Ultimo aggiornamento: 3 Ottobre, 18:37

