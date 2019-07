Uomini e donne, Giulia Cavaglia e il nuovo fidanzato. Furia social: «Odio il via vai di informazioni poco corrette»

Martedì 23 Luglio 2019, 13:23 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2019 14:35

Giulia Cavaglia si sfoga su Instagram. Durante “Uomini e donne”, il dating show condotto da Maria De Filippi Giulia aveva scelto il corteggiatore Manuel Galliano, ma la love story è durata poco. Ora per lei si parla di un nuovo fidanzato, ma il gossip e i giudizi su di lei non sono piaciuti alla diretta interessata che ha deciso di prendere parola sul social.Giulia intanto ha messo a tacere le voci sulla sua nuova love story («Sto leggendo delle cosine che non mi piacciono più di tanto – ha fatto sapere - Se ci sarà da dire qualcosa sulla mia vita personale ve lo dirò io»), per poi rispondere alle polemiche: “«i tengo solo a dire che odio questo via vai di informazioni poco corrette. Dare a una ragazza di 23 anni della persona arrivista, solo perché si suppone che si frequenti con delle persone. Grazie al cielo nella mia vita non mi farò mai mantenere da nessuno, pensare di dipendere da qualcuno non è nel mio stile e spero non lo sia neanche nel vostro. Però ogni persona è a sé (…) Quando finisce una relazione, se uno vuole frequentarsi con un’altra persona non ci vedo niente di male. Ma ribadisco il concetto che se ci sarà da dirvi qualcosa ve lo dirò io. Cerchiamo di stare più tranquilli ed essere meno cattivi».Su di lei ci sono sospetti da sempre: «Praticamente all’inizio quando facevo il trono con Lorenzo ero d’accordo con Lorenzo e ovviamente si è rivelata una cavolata. Quando ho fatto il trono e ho scelto Manuel, ero d’accordo con Manuel e quindi di conseguenza ero una persona orribile. Adesso si presuppone che io fossi d’accordo con quello con cui si presuppone che io mi frequenti».