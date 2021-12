Uomini e donne, Matteo e Noemi si sono lasciati: l'ex tronista dà l'annuncio. Ecco perché

È giunta al capolinea la storia fra Matteo Fioravanti e Noemi Baratto. La loro relazione nata sotto i riflettori del programma di maria De Filippi, Uomini e Donne, è già finita e, forse, è finita ancor prima di iniziare. Le voci su una loro separazione giravano già da tempo, ma adesso a confermare la notizia ci ha pensato proprio il protagonista del Trono Classico. Matteo Fioravanti, sorprese tutti quando scelse la corteggiatrice Noemi e, adesso, è proprio lui a confermare la fine della loro relazione.

Entrambi per alcuni giorni non avevano voluto confermare la rottura ed ecco che ora l’ex tronista decide di mettere un punto ai rumors, svelando come stanno davvero le cose. Attraverso un video pubblicato su Instagram, Matteo ammette che la sua storia d’amore con Noemi è finita.

Senza troppi giri di parole, nonostante dichiari che per lui non è semplice parlare apertamente di quanto accaduto con un semplice post su Instagram, Matteo Fioravanti ammette che le cose fra i due non hanno funzionato. Secondo quanto lui stesso dichiara, sembra che la rottura sia arrivata dopo varie incomprensioni, causate dalla diversità caratteriale. Entrambi avrebbero tentato di salvare la storia, non riuscendoci.

Matteo non vuole entrare nei dettagli della fine della sua storia con Noemi, in quanto ha rispetto sia per se stesso che per l’ex corteggiatrice. Ricorda la sua «scelta anticipata», ma ammette anche che non si è affatto pentito di ciò che ha fatto: «Lo rifarei mille volte». Matteo ha scelto la Noemi in un momento di grande confusione.

In realtà, sapeva bene ciò che provava nei confronti di Noemi. Non sapeva, però, se era arrivato davvero il momento giusto. Maria De Filippi e i presenti in studio l’hanno poi invogliato a fare la sua scelta. Ed ecco che sono usciti dal programma in modo improvviso e inaspettato. Ma lontano da riflettori e telecamere la loro storia d'amore, che aveva colpito tutti, non è durata.

«Ci abbiamo provato veramente tanto entrambi, fino all’ultimo», sottolinea a più riprese l’ex tronista. Dopo le critiche piovute per la loro uscita anticipata e i vari rumors che avevano colpito la coppia, Matteo ci ha tenuto a spiegare come stanno realmente le cose. Sui social già da tempo girava voce della loro separazione e proprio sui social Matteo ha voluto rispondere e chiudere definitivamente tutte le voci nei loro confronti.