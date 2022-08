Uomini e Donne, Nicole Mazzocato è diventata mamma: l'annuncio social

Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata mamma. Alle 15.22 di domenica 14 agosto è nato il piccolo Paolo, lo annuncia la stessa Nicole sul suo profilo Instagram, con uno scatto che la ritrae in ospedale col bambino tra le braccia e il compagno al suo fianco. Frutto dell’amore con Armando Anastasio, calciatore del Monza.

La storia d'amore di Nicole e Armando

Nicole Mazzocato e Armando Anastasio stanno insieme da solo un anno, un colpo di fulmine, un amore che ha stravolto la vita dell'influencer, che ha deciso di lasciare Roma, dove viveva da anni, per traslocare in Friuli Venezia-Giulia, dove il difensore giocava fino a qualche tempo fa nel Pordenone. Recentemente, attraverso le su storie Instagram, Nicole ha rivelato ai suoi fan di voler tenere lontano il piccolo Paolo dai social, almeno nel primo periodo. Condividerà poche foto del bambino, in accordo col fidanzato, per preservare l’intimità e la privacy della sua famiglia.