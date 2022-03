Uomini e donne, niente più scontri fra Riccardo e Roberta: ci riproveranno?

Tira e molla tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Lo scorso anno, i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne hanno avuto una love story che non si è conclusa bene. Tra accuse e forti attacchi, entrambi hanno messo fine alla love story, confermando le aspettative di molti telespettatori. Ora, invece, ritrovata la serenità, si potrebbe paventare la possibilità che i due ci riprovino. A rivelare di aver chiarito con Riccardo è la stessa Roberta su Instagram: «Vi rispondo così vi tranquillizzate. Sì, ci siamo sentiti. Mi ha cercato a gennaio. Ci siamo chiariti, il bene resta. Ho buoni rapporti con tutti e dico tutti i miei ex».

Di Padua e Riccardo si sono risentiti, di recente. Mossa dal pubblico che sui social la segue, l’ex dama ammette di aver avuto un contatto con quello che è a oggi il suo ex fidanzato. Nessun ritorno di fiamma, almeno questo è ciò che emerge dalle sue parole. Lei stessa, infatti, rispondendo alle domande dei fan, conferma di essere single. Un uomo, prima di conquistarla, deve amare suo figlio. Questo è ciò che si aspetta dall’uomo che potrà stare al suo fianco.

Roberta Di Padua conferma di aver risentito l’ex cavaliere di Taranto lontano dalle telecamere, dopo il caos avvenuto a Uomini e Donne. A fare la prima mossa sarebbe stato proprio Riccardo, il quale probabilmente ha cercato un ultimo chiarimento. In pochi si sarebbero aspettati questo suo gesto, siccome era apparso abbastanza furioso. Non si sa di preciso cosa si siano detti, ma la conversazione non avrebbe portato i due a riprovarci. Hanno avuto modo di risentirsi e pare che tutto sia comunque finito lì.

Guarnieri si sarà scusato con Roberta per le accuse che le aveva lanciato nello studio del programma di Maria De Filippi? Nessuno dei due sembrava disposto a tornare sui propri passi, eppure, a distanza di tempo arriva il chiarimento e forse qualche fan tornerà a sognare. Prima di mettere fine al suo percorso nel programma, Riccardo aveva deciso di sganciare delle bombe sia sulla Di Padua che sull'ex precedente, Ida Platano.